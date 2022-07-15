كيف علّق النجم العربي كاظم الساهر على مأساة اللبنانيين؟

A + A -

أعرب الفنّان العراقي كاظم الساهر خلال لقائه مع سكاي نيوز عربيّة في كواليس حفله في عيد الأضحى الذي أحياه في مدينة أسطنبول التركيّة عن أمنياته قائلاً: " أتمنّى أن يكون الوطن العربيّ دائماً تحت خيمة السلام والمحبّة، وأن تعود الحياة من جديد، وأن يعود الأمل أقوى من الأمل. وللحقيقة يحزنني أن أرى بعضاً من شعوبنا تعاني هذه المعاناة الرهيبة".

وأضاف: " ولكن لا شكّ أنّي سعيد بأنّي سأغني في بيروت، وفي مصر بعد غياب، وبالتأكيد سأكون أسعد عندما أغني في بلدي العراق، وأتمنّى أن تتحقّق هذه الأماني، وكلّ ما علينا أن نتفاءل ونبقي على نافذة الأمل مفتوحة".

وعن رسالته لبيروت التي عصفت بها أزمات متتالية منذ غيابه عنها قال: " لا أحد يمتلك ضميراً يرضى بأن يرى الشعب اللبناني يتعذّب بمثل هذا العذاب، وبهذه المأساة التي نراها يومياً، وأنا لا أتكلّم فقط عن الشعب اللبنانيّ، بل أتكلّم عن الوطن العربيّ عموماً، وكأنّه كلّ يوم يأتي دور شعب جديد ليدمّروه، ولكن الشعب اللبناني رائع، ولديه الأمل بأن يبني بلده من جديد، وأن يكافح الفساد، كما أنّه يمتلك الطموح بأن يعيد لبنان أفضل ممّا كان، وكما قلت علينا دائماً أن نبقى متفائلين".

أعرب الفنّان العراقي كاظم الساهر خلال لقائه مع سكاي نيوز عربيّة في كواليس حفله في عيد الأضحى الذي أحياه في مدينة أسطنبول التركيّة عن أمنياته قائلاً: " أتمنّى أن يكون الوطن العربيّ دائماً تحت خيمة السلام والمحبّة، وأن تعود الحياة من جديد، وأن يعود الأمل أقوى من الأمل. وللحقيقة يحزنني أن أرى بعضاً من شعوبنا تعاني هذه المعاناة الرهيبة".

وأضاف: " ولكن لا شكّ أنّي سعيد بأنّي سأغني في بيروت، وفي مصر بعد غياب، وبالتأكيد سأكون أسعد عندما أغني في بلدي العراق، وأتمنّى أن تتحقّق هذه الأماني، وكلّ ما علينا أن نتفاءل ونبقي على نافذة الأمل مفتوحة".

وعن رسالته لبيروت التي عصفت بها أزمات متتالية منذ غيابه عنها قال: " لا أحد يمتلك ضميراً يرضى بأن يرى الشعب اللبناني يتعذّب بمثل هذا العذاب، وبهذه المأساة التي نراها يومياً، وأنا لا أتكلّم فقط عن الشعب اللبنانيّ، بل أتكلّم عن الوطن العربيّ عموماً، وكأنّه كلّ يوم يأتي دور شعب جديد ليدمّروه، ولكن الشعب اللبناني رائع، ولديه الأمل بأن يبني بلده من جديد، وأن يكافح الفساد، كما أنّه يمتلك الطموح بأن يعيد لبنان أفضل ممّا كان، وكما قلت علينا دائماً أن نبقى متفائلين".

وعن موعد صدور ألبومه الجديد قال: " بصراحة أنا أنجزته منذ فترة طويلة، وسجّلت الأغاني وقام بتوزيع معظم الأغاني الأستاذ ميشال فاضل، حيث أنّه وزّع 11 أغنية منه، وكنت أتمنّى أن يصدر بطريقة جميلة للناس، وهناك شركات تتنافس لتحظى بأخذ الألبوم لصالحها، والجمهور يسألني دائماً عن موعد صدوره، وأنا مثلهم أتمنّى أن يصدر في وقت قريب وسأكون سعيداً جداً بذلك".