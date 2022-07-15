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وكأنَّ كلَّ ما حلَّ بلبنان واللبنانيين حتى الآن لا يكفي...

15
JULY
2022
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وكأنَّ كلَّ ما حلَّ بلبنان واللبنانيين حتى الآن لا يكفي، حتى لجأت الطبقة السياسية في غالبيةٍ وازنة منها، إلى سلاحِ دمارٍ شامل إضافي في حق البلد والناس، ألا وهو المماطلة.
فالمماطلة باتت اليوم سلاح دمار تشريعي شامل، يمارسه نواب منفردون او منضوون في كتل، انتخبهم الناس على أساس شعارات انتخابية طنانة رنانة، وإذ بِهِم يمتنعون عن العمل، فلا يبحثون في خطة التعافي المالي التي أحيلت من الحكومة قبل الانتخابات، ويَحول تكاذبُهم المتبادل وكذبُهم المستمر على الناس دون اقرار القوانين الاربعة الاساسية المرتبطة بالخطة، والتي لا تحتاج مواصلة درسِها إلى حكومة أصيلة أصلاً، أي الموازنة والكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف والسرية المصرفية.
والمماطلة صارت كذلك سلاح دمار تنفيذي شامل، يستخدمه رئيس الحكومة المكلف الذي من الواضح أنه لا يريد حكومة، حيث يمضي عطلة صيفية خارج البلاد، فيما البلد معطَّل والناس يعانون جراء الفشل في المعالجات.
والمماطلة أصبحت أيضاً سلاح دمار شامل للقطاع العام، فعدم ايجاد حل عادل وشامل لمأساة الأجور، واللجوء إلى الحلول الجزئية التي تميّز بين الناس، أمر لم يحتمله حتى الرئيس نبيه بري، الذي لفت الى ان هذا التفاوت سيؤدي الى إنهيارات أكبر من الإنهيار المالي والاقتصادي الحاصل وستكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها. وبعد سلسلة اتصالات مع المعنيين، دعا الى تصحيح هذا الأمر حتى لو اقتضى تجميدَه فوراً اليوم وقبل فوات الاوان. غير ان بداية النشرة من تطورات الملف الحكومي.

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