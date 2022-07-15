أبي رميا يهنّئ منتخب لبنان لكرة السلة: "عل المعنيين يتعظون من نجاحكم ويسعون لنجاح مساعي إنقاذ الوطن"

A + A -

هنأ رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا منتخب لبنان لكرة السلة، بفوزهم على منتخب نيوزيلندا، بنتيجة 87 - 72، في المباراة التي جرت ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة، في إندونيسيا،

وأشاد الي رميا بهذا الفوز الذي ضمن للمنتخب اللبناني تصدره المجموعة الرابعة، وتأهله مباشرة الى الدور الربع النهائي من البطولة، خصوصا انها المرة الأولى التي يفوز بها لبنان على المنتخب النيوزلندي بعد سلسلة مواجهات جمعت المنتخبين في منافسات عالمية سابقة.

وقال ابي رميا:" انتم ابطال لينان وبارقة أمل لوطننا وقدوة للشباب حيث اثبتم ان النجاح يتحقق رغم كل الظروف المعيقة له طالما نسعى له بجدية، عل المعنيين يتعظون من نجاحكم ويسعون لنجاح مساعي إنقاذ الوطن".