من كلّ لبنان... ع "قلب زحلة" هذا الأحد!

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بعد النجاح الكبير الذي حققه Berdawni Christmas Village، وبعد أنْ أصبحت التّحضيرات في خواتيمها، ينظّم Radio Pax، وبرعاية جمعية تجار زحلة مهرجاناً حافلاً على بولفار زحلة "بقلب زحلة" الذي سيشعل السوق التجاري وسيشكل متنفساً للكبار والصغار. ويتضمن المهرجان أكثر من ١٠٠ مشترك من المستثمرين الزحليين من جيل الشباب، ومساحة ضخمة من الألعاب، بالاضافة للمشروبات والStreet Food، الفنانين وDJs الذين سيضفون جوّاً ساحراً على سوق زحلة الممتد من بنك سوريا ولبنان الى مقهى "أدونيس" والذي سيكون متنفّساً للكبار والصّغار، من الساعة الرابعة حتى منتصف ليل ١٧ تموز.