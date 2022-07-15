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الرئيس عون مهنئا أبطال منتخب لبنان لكرة السلة: علامة مضيئة للبنان وللدول العربية المشاركة في بطول كأس آسيا

15
JULY
2022
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هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ابطال منتخب لبنان لكرة السلة، بفوزهم على منتخب نيوزيلندا، بنتيجة 87 - 72، في المباراة التي جرت ضمن بطولة كأس آسيا لكرة السلة، في إندونيسيا، عصر اليوم بتوقيت بيروت. وبهذا الفوز ضمن المنتخب اللبناني تصدره المجموعة الرابعة، وتأهله مباشرة الى الدور الربع النهائي من البطولة.

واعرب الرئيس عون عن سعادته لهذا الفوز، خصوصا انها المرة الأولى التي يفوز بها لبنان على المنتخب النيوزلندي بعد سلسلة مواجهات جمعت المنتخبين في منافسات عالمية سابقة.

وإذ اعتبر رئيس الجمهورية هذا الفوز، "علامة مضيئة للبنان وللدول العربية المشاركة في البطولة،" شدد على "ان الإنجاز الذي حققه ابطال المنتخب الوطني اللبناني يشكل دفعا قويا لشباب لبنان للمثابرة في الايمان بقدراتهم وتحقيق طموحاتهم واحلامهم، مهما كانت الظروف التي يجتازونها"، متمنيا "ان يبقى شباب لبنان مجتمعا على القيم الرياضية التي توحد، وعلى المعنويات العالية للفوز على كافة الصعوبات."

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