سلوم يحذّر من الاجتياح الكبير للادوية المهرّبة في الأسواق اللبنانيّة وبخاصة التركية

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حذّر نقيب الصيادلة د. جو سلّوم من الاجتياح الكبير للادوية المهرّبة في الأسواق اللبنانيّة لاسيّما التركيّة منها، والتي تدخل الى لبنان من دون حسيب أو رقيب، وأصبحت تباع بشكل علني في “الدكاكين” وعبر مواقع التواصل الالكترونيّة.



ولفت سلّوم الى أن القسم الاكبر من هذه الأدوية مزوّر، والقسم الاخر أضحى سمّا قاتلا بسبب عدم حفظه بالطرق الصحيحة والمعايير الصحية المفروضة.

لذلك دعا نقيب الصيادلة كل المعنيين لاسيما الأجهزة الأمنيّة والقضائية الى ايقاف هذه المهزلة واعتماد استراتجيّة النقابة بتأمين الدواء الجيّد للمرضى.

كما طالب بتوفير كل الدعم المادي لوزارة الصحّة بهدف تأمين الأدوية خصوصا الأدوية السرطانيّة التي لا تحتمل تأجيل.