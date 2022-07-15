بالصورة: الاولى في "البروفيه" .. حلمها الطب

A + A -

فازت الطالبة اميرة حسين زريق من بلدة عدشيت في قضاء النبطية بالمرتبة الاولى في لبنان في الشهادة المتوسطة "البروفيه "وذلك بمعدل بلغ ١٩،٤٤ /٢٠

وزريق التي تحلم بان تصبح طبيبة دماغ واعصاب هي ابنة مزارعين يعملان في زراعة التبغ وقد تلقت الطالبة زريق سيلا من الاتصالات المهنئة ومن بينها اتصال من رئيس مجلس النواب نبيه بري قدم خلاله لها ولذويها التهنئة بمناسبة نجاحها بالمرتبة الأولى

يذكر ان الطالبة زريق هي من تلامذة ثانوية الشهيد بلال فحص تول النبطية التابعة لمؤسسات أمل التربوية ، وهي أيضاً من عديد "الدليلات" في مفوضية الجنوب في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية .

فادي البردان