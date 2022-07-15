قرارٌ بتعديل دوام العمل في المصارف؟ إليكم الجواب ..

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أشار اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إلى أن "رئيس الاتحاد تبلّغ بصورةٍ غير رسميةٍ بأنه لا يوجد قرارٌ بتعديل دوام العمل من قبل مجلس إدارة جمعية المصارف، وبالتالي لن يصدر عن الأمانة العامة في الجمعية أي تعميمٍ حول دوام العمل حتى تاريخه".

ولفت البيان إلى أن "المُستجد على صعيد دوام العمل في فرنسبنك ش.م.ل. مردّه إلى تزايد عدد الزملاء المصابين في فرنسبنك ش.م.ل. بوباء الـ"Covid 19"، وبالتالي فإن ما ورد في وسائل الإعلام حول موضوع تعديل دوام العمل في فرنسبنك ش.م.ل. غير دقيقٍ".

وأمل رئيس الاتحاد من كل الزملاء "إبلاغ أمانة السر الإدارية بأي مُستجدٍ له علاقةٌ بشؤون العمل ليتسنى لنا متابعة أي تطورٍ له إيجابيات أو سلبيات على صعيد حقوق ومكتسبات ومنافع الزملاء في القطاع المصرفي".