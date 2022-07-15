هل يلتزم أصحاب المولّدات بالتسعيرة الرسمية في صيدا؟

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تفاعلت قضية توقيف عدد من أصحاب المولّدات الخاصة في صيدا أمس بناءً على الإخبار المقدّم من النائب أسامة سعد بتهمة مخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة والمياه. وكان مدعي عام الجنوب، القاضي رهيف رمضان، قد أوقفهم بعد رفضهم التوقيع على تعهّد للالتزام بالتسعيرة الرسمية. واليوم، قرّر إخلاء سبيل خمسة منهم بعد توقيعهم على التعهّد. فيما لا يزال ستة آخرون قيد التوقيف.



وكان أصحاب المولدات قد أطفؤوا مولّداتهم أمس احتجاجاً على توقيفهم، لكنّهم عادوا وشغّلوها بعد التحرّكات الشعبية الغاضبة التي شهدتها المدينة. كما كان عدد من المواطنين قد تقدّموا بدعاوى ضدّ أصحاب المولّدات لفرضهم تسعيرة بالدولار على سعر السوق الموازية بما يزيد بأكثر من 15 ألف ليرة على تسعيرة الوزارة للكيلووات الواحد.