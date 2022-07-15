"جريمة تربوية" بحق طلاب كلية الفنون!

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وكأن الوضع المزري الذي يمرّ به البلد لا يكفي، إذ ما ان تنفّس طلاب "الجامعة اللبنانية" الصعداء وعادوا إلى مقاعد الدراسة حتّى أطلّ الخطر برأسه من جديد ليهدّد مستقبل طلاب بعض الفروع!

وفي السياق، فوجئ طلاب كلية الفنون في الجامعة اللبنانية -فرن الشباك بقرار بعض المعلمين "الإضراب" مرة ثانية، بعد تأخير في الدراسة لشهرين بسبب الاضراب الاول، ما سيسبب بتأجيل تخرج الكثيرين، و منهم من تم قبوله في جامعات خارج لبنان، ما يعني حكماً فقدان المعنيّين تذاكر السفر التي دفعوا ثمنها في وقت مبكر لـ"يوفروا على جيوبهم", هذا فضلاً عن أنهم سددوا أيضاً مصاريف حجز مساكن الطلبة، و الاخطر ان هؤلاء سيفقدون فرصة نادرة للتعلم في الخارج بعد صراع و انتظار دام لأشهر من خلال تقديم الطلبات و انتظار الردود الخ...



أهالي الطلاب رفعوا الصوت وناشدوا عبر موقع "الكلمة لأون لاين"، المعنيين، إيجاد حلّ لهذه الأزمة، كما وجّهوا نداء للسفير السعودي في لبنان وليد البخاري، الذي أعلن عن انشاء صندوق مشترك مع السفارة الفرنسية يهدف لتقديم مساعدات اجتماعية.

واقترح الأهالي في هذا الإطار استخدام مبلغ ضئيل من هذا الصندوق لدفع رواتب المعلمين في كلية الفنون وقطع الطريق على أي تأخير إضافي ممكن ان يجعل الطلاب يخسرون مستقبلا يحلمون به.