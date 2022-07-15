رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: لا امتحانات وكل الأعمال الأكاديمية ستتوقف

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لفت رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية عامر حلواني إلى "وجود نية مدبرة للإنقضاض على الجامعة الوطنية"، وتساءل: "هل من المعقول راتب استاذ الجامعة الحائز على اعلى الشهادات 150$ ؟ هذا أمر معيب".

وشدد حلواني في حديث إذاعي على "وجود إرادة وتصميم على فض موضوع الجامعة اللبنانية"، داعيا "كل أهل الجامعة موظفين وطلاب الى الوقوف معًا من أجل الحفاظ على الجامعة اللبنانية فوضعنا سيتجه نحو القعر".

وأضاف: "نحن نعلّم اونلاين بسبب عدم وجود امكانية للتعليم الحضوري وهذه الطريقة لا يمكن أن تستمر، لأنها ستؤدي الى إنهيار الجامعة اللبنانية في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أن "موازنة الجامعة لا تزال على موازنة 2019 على اساس 1500 وهذا الأمر معيب بحق الدولة والوطن".

ودعا كل الشعب اللبناني إلى إطلاق صرخة واحدة، مشيرا الى أن "تصفية وحل القطاع العام بالطريقة التي تحصل أمر غير مقبول، وأضاف: "لا امتحانات لطلاب الجامعة وكل الاعمال الاكاديمية ستتوقف".

المصدر:إذاعة "صوت لبنان"