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الرئيس عون استقبل وفدا من قيادة الجيش سلمه دعوة لاحتفال تقليد السيوف للضباط في 1 آب

15
JULY
2022
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رئيس الجمهورية استقبل سفير لبنان لدى الجزائر الذي نقل اليه تقدير الجالية والشعب الجزائري لدوره ومواقفه
 
يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأول من آب المقبل، الاحتفال الذي يقام في ثكنة شكري غانم في الفياضية، حيث يقلد السيوف لضباط دورة "مئوية الكلية الحربية"، في حضور رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء واركان الدولة، والوزراء والنواب، والسلك الدبلوماسي العربي والاجنبي.
 
 ومن المقرر ان يلقي الرئيس عون كلمة في المناسبة، ثم يسلم السيوف الى الضباط المتخرجين، وعددهم هذه السنة 132 ضابطا وضابطة، من بينهم عدد من الضباط النساء.
 
وقبل ظهر اليوم، استقبل الرئيس عون وفدا من قيادة الجيش ضم: رئيس جهاز المراسم في قيادة الجيش العميد الركن إبراهيم ترو، ورئيس دائرة العلاقلات العامة في الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني العقيد الركن ناجي بو زيان، ورئيس قسم العلاقات العامة والمراسم في مديرية المخابرات العقيد احمد الحاج شحادة، الذين سلموه دعوة قائد الجيش العماد جوزف عون الى الاحتفال، واطلعوه على التحضيرات الجارية، علما ان الاحتفال غاب خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا، ويعود التقليد هذه السنة.
سفير لبنان في الجزائر
 
واستقبل الرئيس عون سفير لبنان لدى الجزائر الدكتور محمد حسن، الذي نقل اليه تحيات ابناء الجالية اللبنانية في الجزائر والشعب الجزائري،
وتقديرهم للدور الذي لعبه رئيس الجمهورية ومواقفه التي تحفظ السيادة والكرامة، وتدافع عن حقوق لبنان على مختلف المستويات. 
 
وأوضح السفير حسن ان البحث تناول أيضا العلاقات اللبنانية-الجزائرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، لا سيما لجهة الاستفادة من الخبرات الجزائرية في مجالي الطاقة والنفط. 
 
وذكر السفير حسن ان المسؤولين في الجزائر يتطلعون الى ان يقوم الرئيس عون بزيارة رسمية للجزائر. 
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