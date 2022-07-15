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اقتراح قانون من نواب تكتل لبنان القوي يرمي الى استحداث بلديتين في مدينة بيروت

15
JULY
2022
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تقدم نواب تكتل لبنان القوي نقولا صحناوي، إدغار طرابلسي وسيزار أبي خليل باقتراح قانون يرمي الى استحداث بلديتين في مدينة بيروت، بلدية في بيروت الاولى التي تتضمن المناطق العقارية التالية: الاشرفية، الصيفي، الرميل، المدور والمرفأ وبلدية في بيروت الثانية التي تتضمن المناطق العقارية التالية: ميناء الحصن، الباشورة، راس بيروت، المصيطبة، زقاق البلاط، المزرعة وعين المريسة.
 
وخلال مؤتمر صحافي لعرض اقتراح القانون أوضح النائب نقولا صحناوي ألا سباق مع أحد حول هذا القانون بل هو مطلب مزمن من كل الفعاليات في بيروت ومنذ عام ٢٠١٠ عملنا على هذا المشروع وعام ٢٠١٨ طورناه من خلال ورش عمل متتالية و تقدمنا باقتراح القانون اليوم.
 
صحناوي قال إننا نمد يدنا للاحزاب الاخرى لنتعاون ويتم التصويت على اقتراح القانون في مجلس النواب وهذا الاقتراح قيل عنه طائفي وهو أمر غير صحيح. هذا المشروع انمائي لبيروت لان هناك مناطق كثيرة تعاني من غياب البلدية عنها واستحداث بلديتين قد يغير من هذا الواقع.
 
وأضاف ان هذا المشروع سيحسن الاداء البلدي وسيسمح بتنفيذ المزيد من المشاريع الانمائية في بيروت.
 
وعن تفاصيل الطرح شرح صحناوي أن اقتراح القانون ينص على أن يكون لبيروت الأولى المكونة من ٥ مناطق عقارية مجلس بلدي من ١٢ عضو وان يكون لبيروت الثانية المكونة من ٧ مناطق عقارية مجلس بلدي من ١٢ عضواً ويجتمع المجلسان سوياً شهرياً للعمل على المشاريع المشتركة، اما الجباية فتتم في كل نطاق بلدي على حدى وتشارك البلديتان في صندوق مشترك يغطي تكاليف الجهاز التنفيذي المسؤول عنه محافظ بيروت.
 
صحناوي سأل: لماذا لا يقال عن تقسيم الدائرتين في الانتخابات النيابية طائفي ويرى البعض في هذا الاقتراح بعضاً من الطائفية في حين يسعى الاقتراح في الحقيقة الى تحسين أوضاع الناس والخدمات البلدية لافتاً الى أن الخلل الطائفي موجود اليوم في البلدية الحالية وإذا استمر الحال هكذا سيزيد الخلل ولكن التقسيم الى بلديتين حتما يحمي المناصفة.
اقتراح قانون من نواب تكتل لبنان القوي يرمي الى استحداث بلديتين في مدينة بيروت
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