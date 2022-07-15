"مؤسسة ديان" تنظّم النسخة الثالثة من معرض Green Market لدعم الشركات الناشئة الصديقة للبيئة والمستدامة في قطاعات تصنيع وتوزيع المأكولات، الملابس ومستحضرات التجميل

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بهدف إنعاش الإقتصاد الدائري، تطوير الأعمال المستدامة ودعم الشركات الناشئة الخضراء والمتوسطة الحجم، نظّمت "مؤسسة ديان" بالتعاون مع "مؤسسة الأصفري"، "إكوسويتس كواليشن" و"سيواس" النسخة الثالثة من ال Green Market في مجمّع ABC – فردان.

تحت عنوان "نحو الاستهلاك المسؤول"، أتاح معرض الGreen Market الفرصة لأكثر من 25 شركة في عرض منتجاتها الخضراء والصديقة للبيئة في قطاعات عدّة أهمّها: الأغذية الزراعية، الأغذية والمشروبات، الأزياء والمنسوجات المستدامة، مستحضرات التجميل المستدامة، وأكثر. وأمّن هذا المعرض تجربة فريدة من نوعها من خلال منتجات صحية، وطبيعية، عضوية، لذيذة، جميلة- ومصنوعة محليًا.

من خلال هذا المعرض، تهدف "مؤسسة ديان" إلى المساهمة في نشر مفهوم الإنماء المستدام. وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار تحقيق الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة SDG12 الذي يدعو إلى "ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة" (Responsible Consumption and Production)، من خلال الحفاظ على الطاقة والكفاءة في استخدام وإدارة الموارد الطبيعية، وتعزيز أنماط الحياة المستدامة. تأتي هذه النسخة الثالثة من ال Green Market بعد النجاح الكبير الذي ناله المعرضان السابقان اللذان جريا أيضاً في مجمّع الABC في فردان، وهو مركز تجاري صديق للبيئة!

ديانا فاضل،

مؤسسة ورئيسة "مؤسسة ديان"

تؤمن "مؤسسة ديان" أنّ الإبداع وريادة الأعمال الخضراء هما محرّكا الإقتصاد الدائري. من هذا المنطلق، ندعم العقول المبدعة التي تشارك في إحداث تغيير إيجابي من خلال التنمية المستدامة.

ل"مؤسسة ديان" تاريخ طويل في دعم الشركات الصغيرة الخضراء والمتوسطة الحجم!! من خلال دعمنا 14 شركة ناشئة تنتمي إلى 5 قطاعات حتى اليوم (إنتاج الغذاء الصحي، النقل المستدام، إدارة النفايات، الطاقة المتجددة، والسياحة البيئية)، بالإضافة إلى مشاريعنا وبرامجنا الخضراء... نهدف إلى الحدّ من التدهور البيئي وتأمين غد مستدام للأجيال القادمة.

ما يميّز هذا ال Green Market هو أنه نجح في ضمّ شركات خضراء محلّية مختارة بعناية، ليس فقط في قطاع الأغذية والمشروبات - كما هو الحال في المعارض التقليدية - ولكن في قطاعات رئيسية أخرى، مثل قطاع تصنيع وتوزيع الأزياء المستدامة ومستحضرات التجميل المستدامة. نحن نؤمن بالتأثير البيئي والاجتماعي لهذه الشركات الصغيرة. هدفنا هو أن نوفّر لهم مساحة مجانية في مجمّع رفيع المستوى، وهو ABC Mall في فردان، وقد قدّمنا لهم، مع شركائنا، تدريبات في مهارات الترويج والتسويق ساعدتهم في بيع منتجاتهم.

يحتاج العالم إلى نقلة نوعية وتغيير جذري عاجل في أنماط الإستهلاك والإنتاج، نحو مستقبل أكثر استدامة. مع عدد إجمالي ممكن أن يصل إلى 9.7 مليار نسمة في عام 2050، قد نكون بحاجة لثلاثة كواكب لتوفير الموارد الطبيعية اللازمة للحفاظ على أنماط الحياة الحالية... لهذا السبب قمنا بتنظيم هذا المعرض!