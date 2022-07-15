خاص - لوبي لبناني ينشط بين واشنطن وبيروت.. وخشية من التسلّق القواتي!

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خاص tayyar.org -

تنشط مجموعات حزبية ومدنية في واشنطن، بالتكافل والتضامن، من أجل تشكيل حال ضاغطة على الإدارة الأميركية في مسألة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية.



وتستعد هذه المجموعات لزيارة بيروت قريبا من أجل تكوين ملف يتضمّن تصورا مشتركا عن بروفيل الرئيس العتيد، على أن تعود الى واشنطن مع بداية آب بغية تزخيم نشاطها الرئاسي في الفترة الفاصلة عن بدء المهلة الدستورية مطلع أيلول.



لكن شخصيات مدنية ناشطة في اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة المتحدة أبدت خشيتها تحديدا من أن يتسلّق حزب القوات اللبنانية هذا الحراك الإغترابي، تماما كما فعل زمن الثورة، من أجل تقديم أجندته على الأجندة الإغترابية.