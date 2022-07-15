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عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 تمّوز 2022

15
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الأخبار

- السيّد نصر الله لا يمزح: سنأخذ حقوقنا بحرب أو من دونها

- باسيل يلاقي السيّد نصر الله: المقاومة ورقة قوة | ذهول في لبنان و"إسرائيل" والغرب

- تل أبيب – جدة: رحلة التطبيع

- اتفاق "رابح – رابح" بين موسكو وكييف... أزمة الحبوب نحو الانفراج


البناء

- ستة أسابيع فاصلة: المقاومة ستضع بصمتها لفرض مسار السيّد نصرالله... "الغاز للبنان وإلا لا غاز لأحد"

– باسيل: المقاومة ورقة قوة لضمان حقوق لبنان... وجنبلاط والجميل ينتقدان خطاب السيّد نصر الله

- هوكشتاين يعلن تقليص الفجوات التفاوضيّة... والإسرائيليّون: خيبة أمل من نقص المرونة اللبنانيّة


 اللواء

- ملفات لبنان في "عهدة السفيرتين"... وبعبدا تفتح الباب مع السراي!

- ترسيم الحدود في حقيبة بايدن... والقضاة تبلّغوا من بعض المصارف أن الزيادة نافذة

- من يواجه مخططات توطين السوريين..؟

 

الديار

- قواعد السيّد نصر الله الجديدة تظلّل ملف الترسيم... وهوكشتاين يتحدّث عن تقليص "الفجوات"؟

- "حرب البيانات" بين عون وميقاتي تنعى المفاوضات الحكوميّة... "تفكيك لغم" القضاة

- قلق "إسرائيلي" من نتائج جولة بايدن: الزيارة تمهّد للعودة للاتفاق النووي مع إيران!


الجمهورية

- عون وميقاتي يحتويان حرب المصادر

- ماذا ينتظرنا في تشرين؟

- ثلاث مقاربات حول الانهيار

- إلغاء السرية المصرفية... نحن لسنا أوروبا

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