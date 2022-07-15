عناوين الصحف ليوم الجمعة 15 تمّوز 2022

الأخبار
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البناء
- ستة أسابيع فاصلة: المقاومة ستضع بصمتها لفرض مسار السيّد نصرالله... "الغاز للبنان وإلا لا غاز لأحد"
– باسيل: المقاومة ورقة قوة لضمان حقوق لبنان... وجنبلاط والجميل ينتقدان خطاب السيّد نصر الله
- هوكشتاين يعلن تقليص الفجوات التفاوضيّة... والإسرائيليّون: خيبة أمل من نقص المرونة اللبنانيّة
اللواء
- ملفات لبنان في "عهدة السفيرتين"... وبعبدا تفتح الباب مع السراي!
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الديار
- قواعد السيّد نصر الله الجديدة تظلّل ملف الترسيم... وهوكشتاين يتحدّث عن تقليص "الفجوات"؟
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- قلق "إسرائيلي" من نتائج جولة بايدن: الزيارة تمهّد للعودة للاتفاق النووي مع إيران!
الجمهورية
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