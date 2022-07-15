أسرار الصحف ليوم الجمعة 15 تمّوز 2022

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البناء



تقول مصادر نقابيّة إن الحد الأدنى الممكن لأية تسوية مقبولة في رواتب القطاع العام هي تطبيق معادلة اعتماد الأربعة أضعاف أي سعر الـ 6000 ليرة للدولار في الاحتساب الجديد للرواتب وإن التهويل بالتضخم مفتعل. فكتلة الرواتب مجتمعة ستعادل مع الزيادة مليار دولار فقط.



توقفت مصادر سياسية أمام تركيز الخطاب الإعلامي لخصوم المقاومة على فكرة الحرب والمخاطرة بالحرب بينما تمّ تجاهل الإجابة عن اسئلة السيد نصرالله حول ما إذا كان لبنان ذاهباً الى الكارثة الحتميّة ما لم يستثمر حقول الغاز وعما إذا كان لديه وسيلة غير قوة المقاومة لتحقيق ذلك؟



اللواء



استبعد دبلوماسي غربي حصول أي مواجهة عسكرية في الأسابيع المقبلة، لحسابات دولية وإقليمية تتقاطع عند التهدئة في الشرق الأوسط لأسباب لها حسابات أوروبية وأميركية.



يتخوف إداريون من أن يكون الإضراب المفتوح في وزارات وإدارت الدولة إيذاناً بتهديم القطاع العام.



يجزم مقربون أن مرجعاً كبيراً لم يكن على علم، بما تقرّر لجهة رفع رواتب القضاة، على سعر احتساب الدولار 8000 ليرة لبنانية.



الجمهورية

ارتفعت نسبة الشكاوى من محاولات السلب في العديد من المناطق اللبنانية وهو أمر رفع من مستوى القلق على حجم الأزمة المعيشية وحياة الناس.

دعت شخصية سياسية إلى عدم التعاطي بسطحية مع طروحات وزير سابق في شأن الاستحقاق الرئاسي.

يبدي مرجع مسؤول انزعاجه من تصريحات ومواقف موظف مدني ويتفهم إجراء اتخذه مجلس الشورى في صدد هذا الموظف قبل أيام.