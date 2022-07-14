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بالفيديو- صراحة بيان بعبدا تفضح ألاعيب التأليف

14
JULY
2022
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قال الامين العام لـ”الحزب” امس كلمته في ملف الترسيم، لكنه لن يمشي، في انتظار الخطوة التالية للوسيط الاميركي الذي جدد وصفه بغير النزيه، ليبنى على الشيء مقتضاه، فإذا لم يستفد لبنان من الظرف الراهن ليحقق الحد الاقصى من مطالبه المحقة، واذا انساق بعض المسؤولين اللبنانيين خلف الخداع الاميركي في انتظار ايلول، تخبزوا بالافراح، والكلام لـ”اللسيد”.
وفي وقت جدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم موقف التيار الواضح من مسألة الترسيم،عاد المسار الحكومي ليستقطب الاضواء، لا من زاوية تحقيق خرق على جبهة التشكيل، بل من ناحية البيان الصريح لقصر بعبدا، الذي جدد تحديد الثوابت التي يقارب من ضمنها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسألة التأليف، واهمها ان رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الامر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لاي سبب كان تماما، كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض.
اما النسبة الى الموعد الذي طلبه رئيس الحكوم المكلف نجيب ميقاتي لزيارة قصر بعبدا، فان الحقيقة ان رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر امام احد فكيف امام ميقاتي، وحقيقة الامر ان الرئيس كان ينتظر مقاربة جديدة من رئيس الحكومة المكلف في ضوء الملاحظات التي كان ابداها على التشكيلة المقترحة، لافتا الى ان ميقاتي بالرئيس عون قبل سفره وافاده بانه سيأتي لزيارته فور العودة.
وخلص بيان بعبدا الى ان تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة، وغير ذلك لا يستقيم.

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