الى طلاب البريفيه... هكذا تحصلون على نتائجكم!

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أعلن وزير التربية عباس حلبي على حسابه عبر تويتر عن طرق معرفة نتائج الشهادة المتوسطة، وكتب "يمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية لإمتحانات الشهادة المتوسطة عبر إعتماد هذه الوسائل:

1- تحميــــل تطبيـــــق MEHE على جهــــازي:

الأندرويد

bit.ly/3yIfjnt

الأبل

apple.co/3z76pRZ

2- يستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي:

results.mehe.gov.lb

ولكل مرشح تقدم برقمه سوف تصله رسالة نصية SMS بالنتيجة الرسمية.

في حين اعلن مدير عام التربية ان نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة ستصدر عند الساعة الواحدة من ليل الخميس الجمعة.