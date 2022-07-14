الى طلاب البريفيه... هكذا تحصلون على نتائجكم!

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أعلن وزير التربية عباس حلبي على حسابه عبر تويتر عن طرق معرفة نتائج الشهادة المتوسطة، وكتب "يمكن للطلاب المرشحين الاطلاع على النتيجة الرسمية لإمتحانات الشهادة المتوسطة عبر إعتماد هذه الوسائل:
1- تحميــــل تطبيـــــق MEHE على جهــــازي:
الأندرويد
bit.ly/3yIfjnt
الأبل
apple.co/3z76pRZ
2- يستطيع أيضاً المرشح التحقق من نتائجه عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي:
results.mehe.gov.lb
ولكل مرشح تقدم برقمه سوف تصله رسالة نصية SMS بالنتيجة الرسمية.
في حين اعلن مدير عام التربية ان نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة ستصدر عند الساعة الواحدة من ليل الخميس الجمعة.