حفل تدشين طريق زراعية في بلدة وجه الحجر ــ الشمال

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أقيم في بلدة وجه الحجر ـــ الشمال حفل تدشين طريق زراعية بعدما جرى شقها وتعبيدها من قبل مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش اللبناني ضمن إطار مشروع التعاون مع المملكة الهولندية.

حضر الحفل نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن علي شريف ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الهولندي في لبنان السيد Hans Peter Van Der Woude ومسيّر أعمال مديرية التعاون العسكري المدني وشخصيات رسمية وروحية واجتماعية وعدد من الضباط. شكر العميد الركن شريف السلطات الهولندية على مبادراتها المتكررة لدعم الجيش واللبنانيين، مؤكداً وقوف المؤسسة العسكرية إلى جانب المواطنين في مختلف المناطق ومد يد العون إليهم ومساندتهم كي يتجاوزوا الصعوبات.

من جهة أخرى، أكد السفير Van Der Woude مواصلة بلاده دعم لبنان وجيشه، واستمرار مشاركتها الفاعلة في برنامج التعاون بين الجانبين.