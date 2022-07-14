هذا ما قاله حسين الحاج حسن عن أزمة الكهرباء في بعلبك

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غرّد النائب حيسن الحاج حسن عبر "تويتر": "عمق الأزمة في مدينة بعلبك يحتاج إلى متابعة ومسؤولية كبيرة. الكهرباء في كل لبنان تعاني من أزمة كبيرة، ولكن في بعلبك الهرمل الأزمة أكبر، لأن الكمية المخصصة لمنطقتنا غير كافية."

وأضاف:

"طالبنا القوى الأمنية مرارًا الاشراف على محطة توزيع الكهرباء في بعلبك، لأن التوزيع غير عادل بين البلدات وأحياء المدينة. فلا يجوز أن تنعم قرى وأحياء بالتيار الكهربائي 24/24 وقرى مجاورة تعاني من العتمة. هذا الأمر يحتاج إلى معالجة لأنه يؤدي إلى توتر اجتماعي وتداعيات لا نتمناها."