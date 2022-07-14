بالفيديو- احتجز ولديه تفادياً لمرض كورونا فسبّب لهما مرضاً جلدياً

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

بتاريخ 13-07-2022، توافرت معلومات لفصيلة بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي عن احتجاز شاب وفتاة من قبل والدهما داخل المنزل وبإقفال الباب عليهما في مدينة بعلبك -محلة العسيرة.

على الفور، داهمت قوة من الفصيلة المذكورة المنزل وجرى تحرير الأولاد وتوقيف الوالد ويدعى:

م. ك. (من مواليد عام 1968، لبناني)

بالتحقيق معه، اعترف أنه احتجز ولديه (ه.ك. ٢٧ سنة) و (م. ك. ٢٩ سنة) منذ بداية انتشار وباء كورونا ومنعهما من الخروج من المنزل، كونهما من ذوي الاحتياجات الخاصة. وبالكشف الطبي عليهما، تبيّن أنهما يعانيان من مرض جلدي ومن سوء التغذية.

بناءً على إشارة القضاء المختص تُرِك الوالد رهن التحقيق، وبالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الاجتماعية، أُعيد الولدان إلى منزلهما تحت رعاية الوالد بإشراف المديرية العامة للشؤون الاجتماعية أسبوعيًّا.