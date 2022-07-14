جنبلاط: هل يمكن للسيد أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع؟

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غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر، قائلا: "ان تصريح السيد حسن نصرالله وضع حدا لامكانية التفكير بالوصول الى تسوية حول الخط ٢٣. لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الاوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها فهل يمكن للسيد ان يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع وذلك افضل من ان نضيع الوقت في والتخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم".



أيضا سأل جنبلاط:" وبعيدا عن التحدي والكلام العالي وانسجاما مع الواقعية السياسية فهل من المسموح أن نشرّع الكابيتال كونترول وما هو موقف حزب الله وحلفاؤه من هذا الموضوع ،وتباعا هل مسموح التعاطي مع مؤسسة النقد الدولي وارساء الصندوق السيادي التي ترفضه اوساط رئاسة الحكومة وكبار المستشارين؟".

وفي نفس السياق و"كون الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الاردنية في هذه الظروف وبعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى"، سأل:" فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولا الى نفاذه والدخول في المجهول؟".





