التنميل: الأسباب والعلاج..

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يندرج التنميل في إطار الأعراض غير المحددة ويحدث نتيجة لتلف الأعصاب الذي بدوره يمكن أن يعزى إلى أسبابٍ عدة . ومن المهمّ جدًا أن يُطلب من المريض إعطاء وصف مفصّل لحالة التنميل التي يعاني منها . بالنسبة إلى الأسباب ، يمكن أن تتراوح بين الخفيفة والشديدة من جراء الإجهاد (اضطراب الجسدنة somatization وهو اضطراب جسمي من أصل نفسي) ، والألم العضلي اللّيفي fibromyalgia ، واعتلال الأعصاب المحيطية peripheral neuropathy ، والنقص في الفيتامين B12 والكالسيوم والفولات ، واستهلاك الكحول (بسبب النقص في الفيتامين B1) ، والأثر الجانبي لبعض الأدوية (المضاد الحيوي "فلاجيل " flagyl ، والـ " سِيسْبلاتين " المستخدم لمعالجة مرض السرطان) ، بالإضافة إلى التعرّض لضربةٍ ما . وتتسبّب بهذه الحالة أيضًا أمراضُ المناعة الذاتية على غرار التصلّب المتعدّد الذي يكون مصحوبًا باضطراب في الجهاز العصبي الذاتي مثل عدم وضوح الرؤية .

أما موقع التنميل (الشعور بالضعف والألم في الأكتاف وامتداد الألم، وذلك بسبب انحباس العصب) ، والوصف (ثنائي ومتناظر في اعتلال الأعصاب المحيطية) ، والمدة ، بما في ذلك بعض العوامل (الوقوف أو الجلوس مطوّلاً ما يؤدي إلى انخفاض ضخ الدم) ، والصداع النصفي (الدوخة) ، والحمل ، ومتلازمة النفق الرسغي carpal tunnel (الضمور العضلي وزيادة ذلك خلال فترة اللّيل من جراء تراكم السوائل) ، ما يحتاج لتخطيط كهربيّة العضل ، فقد تكون أحيانًا مهمّة في تاريخ السوابق للمرض .

وإذا شعر المريض بالتنميل من رأسه ، يمكن أن تكون الأسباب مرتبطة بالأوعية الدموية أو بسبب وجود ورمٍ ما ، وفي حالة الوجع في الفك يجب أن نستبعد أمراض القلب .

وقد يُعزى الألم في الظهر مع التنميل الذي يزداد سوءًا بتحرّك المريض أو المشي ، إلى انفتاق القرص disc herniation ، وبالتالي يكون بحاجة للخضوع للتصوير بالرّنين المغناطيسي MRI ، ويكمن العلاج في معالجة السبب .