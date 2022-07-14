وزير الاقتصاد: النيران التي تهبّ هي من خارج الاهراءات..ولا يوجد تخوف من حصول انفجار

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رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن "الخوف الكبير الأن هو من دخول النار إلى داخل أهراءات القمح في مرفأ بيروت"، مشيرا إلى "أننا سنتابع الامر من اجل الوصول إلى حلول، ولكي لا يتم تعريض اي حياة شخص للخطر"، مبيناً أنه "يوجد فريق تقني ومهندسين مختصين بهذا الموضوع، يقومون بارسال لنا تقرير يومي عن الموضوع". واعتبر في مؤتمر صحافي في مرفأ بيروت، أن "النيران التي تهب هي فقط من خارج الاهراءات، ولكنها ستشتعل كل فترة بسبب الطقس"، مشيراً بخصوص موضوع هدم الاهراءات، إلى أن "الآن لا يوجد قرار بالهدم، بل يجب أن نتريث، لكن في حال بقيت المواد داخل الاهراءات، فستظل النار تأكل القمح، وممكن أن نصل إلى نتيجة أن يتم هدم الاهراءات، وهناك استمهال وترو من اجل عدم القيام بقرار خاطئ". وطمأن سلام، اللبنانيين، أنه "لا يوجد تخوف من حصول انفجار كإنفجار 4 آب".