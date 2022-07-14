living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مافيا "الدولارات المجمدة" في قبضة شعبة المعلومات...

14
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صــدر عن المديريـة العـامـة لقــوى الامـن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة، بيان أشارت فيه إلى أنه "بعد أن كثُرت عمليات الاحتيال عن طريق قيام مجهول بنشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع بيع دولارات مجمّدة بنصف قيمتها، والتي وقع ضحيتها عدد من المواطنين بعد أن تواصلوا مع مشغّلي هذه الصفحات لتصريف أموالهم، حيث يتم تحديد مكان للّقاء بهم، وخلال ذلك يتعرّض المواطن لعمليّة سلب لأمواله ينفّذها أشخاص مجهولي الهويّة".

وأضاف البيان، "على أثر ذلك، كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للقيام بالإجراءات اللازمة لتحديد هوية مستخدمي هذه الصفحات والأشخاص المتورّطين، والعمل على توقيفهم".

وتابع، "بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية مشغّل إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو سوري الجنسية ومقيم في تركيا، كما تمكّنت من تحديد هوية الرأس المدبر لتلك العمليات في لبنان وهو المدعو: ح. س. (مواليد عام 1995، لبناني الجنسيّة) وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكور وتوقيفه".

ولفت البيان، إلى أنه "بتاريخ 7/7/2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في منطقة الضاحية نتج عنه توقيف المذكور".

ووفق البيان، "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه أكثر من /10/ عمليات سلب بواسطة الاحتيال برفقة آخرين، وأنّ مُشغّل الصفحة -المتواجد حاليًّا في تركيا- كان يزوّده باسم الزبون ويقوم هو بالتواصل معه ليحدد مكان اللقاء، ومن ثم يرسل شركاءَه لتنفيذ عملية سلب الأموال، وبعدها كان يتم تقسيم المسروقات فيما بينهم وبين المشغّل. وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".

وفي ختام البيان، ذكّرت المديرية العامة أنه "لا يوجد في الواقع دولارات مجمدة، وإنّ الهدف من إطلاق هذه المناورات الاحتيالية هو لتسهيل عمليات ترويج دولارات مزيّفة، وذلك من خلال إيهام الناس بوجود هذه الدولارات، للاستيلاء على أموالهم، بحيث يجري تبديل العملة الصحيحة بالعملة المزيّفة في أثناء عملية التسلّم والتسليم. وتدعو المواطنين الكرام، الى التنبّه والحذر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليات احتيالية مماثلة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout