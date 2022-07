توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تعلن عن أسماء التلاميذ الفائزين بمسابقة VIA Creative

A + A -

المسابقة هي مبادرة عالميّة أطلقتها مؤسسة توتال للطاقات للتوعية حول السلامة المروريّة للمشاة

بيروت، 30 حزيران 2022 – أعلنت شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان عن أسماء التلاميذ الثمانية عشر الفائزين بعد مشاركتهم بمسابقة VIA Creative وذلك خلال حفلٍ أقيم في متحف سرسق. وقد تمّ إطلاق هذه المسابقة سابقاً خلال العام من قبل الشركة بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة المروريّة وكليّة الهندسة في جامعة القديس يوسف (ESIB-USJ) بهدف نشر التوعية حول السلوك الآمن للمشاة على الطريق.

إنّ المسابقة، التي تتمحور حول موضوع السلامة المروريّة للمشاة للعام 2022، قد إستقطبت أكثر من 1100 تلميذ من 11 مدرسة من مختلف المناطق وقد عمل التلاميذ على تحضير ملصقات عبّروا من خلالها عن مفهومهم للسلامة المروريّة للمشاة.

وتألفت لجنة التحكيم من السيّد ميشال مطران (نائب أمين سر المجلس الوطني للسلامة المروريّة) والبروفيسور وسيم رفايل (عميد كليّة الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت) والسيّدة ربيكا موراني (مديرة قسم الإبداع في شركة Feer Mc Queen) والسيّد رولان باز (مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة والجودة في شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان) وكانت قد إختارت هذه اللجنة الملصقات التي فازت بحسب مجموعة من المعايير وهي الإبداع والتميّز والوضوح ووقع الرسالة والتماسك بين النص والصورة.

وبالتوازي، مُنحت جائزة خاصّة لأفضل شعار شكّل "إختيار الصحافة المفضّل" قد تمّ إختياره من قبل لجنة مؤلّفة من وجوه إعلاميّة وصحافيّة شملت السيّدة إيسامار لطيف (مراسلة وصحافيّة في جريدة النهار( والسيّدة ميريام شومان (صاحبة مجلّة Agenda Culturel ومديرتها التنفيذيّة) والسيّدة رانيا زيادة أشقر (مقدّمة تلفزيونيّة ومنتجة، تلفزيون(MTV والسيّدة سعاد حبقة (مقدّمة تلفزيونيّة ومنتجة، تلفزيون LBC) والسيّد لوقا لمع (شريك في موقع (Beiruting.com والسيّد عمر خداج (صحافي ومقدّم، تلفزيون الجديد). وتجدر الإشارة إلى أنّ خيار الصحافة لأفضل شعار إرتكز على المعايير التالية: القافية ووقع الرسالة وإيجازها.

وفي المناسبة، صرّح السيد أدريان بيشونيه، مدير عام وممثل شركة توتال للطاقات في لبنان قائلاً: "إن الأولاد هم من مستخدمي الطرقات الأكثر ضعفاً. إن مسابقة VIA Creative تستخدم وسائل مبتكرة تشمل التعليم والإبداع بغية نشر التوعية عند الجيل الصاعد حول مواضيع السلامة المرورية والتصرّفات الآمنة على الطريق. إن المسؤوليّة الإجتماعيّة هي في صلب إستراتيجيّتنا!".

بدوره، صرّح الخبير ميشال مطران، نائب أمين سر المجلس الوطني للسلامة المروريّة، معبّراً عن فخره بالشراكة مع شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان قائلاً: "إن مبادرة VIA Creative تلبّي حاجةً كبيرةً في لبنان حيث تعوّض التوعية عن غياب البنى التحتيّة الخاصّة بالمشاة. وهذا يندرج ضمن حماية مستخدمي الطريق الأكثر ضعفاً الذين يشكّلون النسبة الأعلى من الوفيات في لبنان والعالم جرّاء الصدامات المروريّة. ونحن نعتبر أن المقاربة الشاملة أساس في مقاربة ملف السلامة المروريّة".

أما البروفيسور وسيم رفايل، عميد كليّة الهندسة في جامعة القديس يوسف في بيروت (ESIB-USJ) فقد أضاف: "بذل كل الجهود لإنقاذ الحياة على الطرقات كي لا تكون ساحة موت ضرورة قصوى! إن جامعة القديس يوسف وهي قد إلتزمت نشر ثقافة السلامة المرورية ستكمل مسيرتها في خدمة المواطن من أجل المصلحة العامة. إن الحياة هي أثمن الهدايا. وقد قررنا أن نجعل من السلامة المروريّة رسالتنا الشخصيّة للحفاظ عليها".

شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان ش.م.ل.

شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان ش.م.ل. هي شركة تابعة لشركة TotalEnergies العالميّة ذات النشاطات الشاملة في مجال الطاقة وهي متواجدة في لبنان منذ العام 1951 من خلال شبكة تتجاوز 180 محطّة منتشرة في كافّة المناطق اللبنانيّة حيث 23 منها تُزوّد بالطاقة الشمسيّة كما تقوم الشركة محليًا بتسويق وقود وزيوت TotalEnergies العالية الجودة.

يسعى فريق العمل إلى تطبيق المعرفة والخبرة المكتسبتيْن من خلال نشاطات شركة TotalEnergies وذلك في خدمة أكثر من 1300 عميل مهنيّ مع مساعدتهم في تحوّل الطاقة إلى جانب حوالى 80000 عميل يقصدون شبكتنا يوميّاً للاستفادة من الخدمات الشاملة التي نقدّمها منها محلات Bonjour التي توفّر منتجات متنوّعة وعروض مستمرّة.

تسعى الشركة جاهدة إلى المساهمة في تحقيق طموح شركة TotalEnergies للوصول إلى صفر إنبعاثات كربونيّة بحلول العام 2050. فيشكّل تقليل إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحفيز حلول إدارة النفايات أولويّة في مواقعنا. إنّ توتال للطاقات ماركتينغ لبنان ش.م.ل. حائزة شهادة الأيزو 9001 والأيزو 14001 كما تراقب سلسلة التوريد والتوزيع الكاملة فضلاً عن كونها تمتثل للمعايير الدوليّة للجودة والسلامة والإستدامة.

نبذة عن قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies

يقدّم قسم التسويق والخدمات في شركة TotalEnergies لعملائه المهنيّين والأفراد مجموعة واسعة من منتجات الطاقة وخدماتها – منها المنتجات البتروليّة والوقود الحيوي وشحن السيّارات الكهربائيّة والخدمات ذات الصلة إلى جانب الغاز للتنقّل برّاً وبحراً – لمرافقتهم أثناء تنقّلاتهم ومساعدتهم على التقليل من إنبعاثات الكربون. يزور أكثر من 8 مليون عميل يوميّاً شبكتنا المؤلّفة من 16000 محطّة في جميع أنحاء العالم. وكوننا نحتلّ المركز الرابع عالميّاً في مجال الزيوت، نقوم بتصميم منتجات عالية الأداء للسيّارات والصناعة والقطاع البحري إلى جانب تسويقها. ولتأمين أفضل خدمة لعملائنا من الشركات نقوم بالإرتكاز على فِرَق المبيعات وشبكة خدماتنا اللوجستيّة الدوليّة وعروضنا المتنوعّة. كما نحن متواجدون في 107 بلد حيث يعمل فريقنا المؤلّف من 31000 موظّف في خدمة جميع عملائنا.

نبذة عن شركة TotalEnergies

TotalEnergiesهي شركة عالميّة ذات نشاطات شاملة في مجال الطاقة تعمل على إنتاج وتسويق طاقات مختلفة: النفط والوقود الحيوي والغاز الطبيعي والغازات الخضراء والطاقات المتجدّدة والكهرباء.

يعمل في الشركة 105000 موظّف وهم ملتزمون من أجل طاقة في متناول الجميع وأكثر نظافة وأكثر موثوقيّة ومتوفّرة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. تعمل شركة TotalEnergies في أكثر من 130 بلد وتضع التنمية المستدامة بجميع أبعادها في صلب مشاريعها وعمليّاتها للمساهمة في تأمين راحة الأفراد.

للإتصال بشركة TotalEnergies

توتال للطاقات ماركتينغ لبنان ش.م.ل.: (+961) 1 212 295 l michele.khalife@totalenergies.com.lb

العلاقات الإعلاميّة للشركة: +33 (0)1 47 44 46 99 l presse@totalenergies.com l @TotalEnergiesPR

علاقات المستثمرين: +33 (0)1 47 44 46 46 l ir@totalenergies.com

