عناوين الصحف ليوم الخميس 14 تموز 2022

الأخبار: بايدن للحلفاء: الحماية مقابل النفط
نصرالله: حقوقنا أو الحرب
الديار: الدولة مُعطلة ومُطوقة بالإضرابات والتكاذب المشترك يتحكم بالتشكيل والمواطن يدفع الثمن
باسيل خارج السباق الرئاسي وجعجع بدأ حملته والوسطيون يتقدمون
عودة النازحين السوريين طويت ومسلحو درعا : لإحياء الشريط العازل من درعا الى شبعا
نداء الوطن: التأليف: "التشهير الرئاسي" يتصاعد بين بعبدا والسراي
نصرالله يحضّر اللبنانيين "نفسياً": الموت في "الحرب" أشرف لكم!
النهار: نزاع الرئاستين يحتدم ونصرالله يحاصر الترسيم
اللواء: الهريان على طاولة «الحكومة الغائبة» والحرب خيار جدّي على طاولة نصر الله
البناء: المقاومة تستعيد معادلات حرب تموز: كاريش وما بعد كاريش… وإن أردتموها حرباً مفتوحة فلتكن / السيد نصرالله يقلب الطاولة بوجه بايدن: لا نفط وغاز ما لم ينل لبنان حقوقه بالترسيم والاستخراج / } الوقت يضيق حتى أيلول } فرصتنا الذهبيّة وطريق خلاصنا } الحرب أشرف من الموت البطيء /
الجمهورية: الدولة مشلولة... والحكومة مغفقودة
ان غريو: لرئيس على مستوى تحديات المرحلة
?l'orient le jour: Biden au Moyen-Orient : vers une nouvelle architecture de sécurité régionale