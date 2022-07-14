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عناوين الصحف ليوم الخميس 14 تموز 2022

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الأخبار: بايدن للحلفاء: الحماية مقابل النفط

نصرالله: حقوقنا أو الحرب

 

 

 


الديار: الدولة مُعطلة ومُطوقة بالإضرابات والتكاذب المشترك يتحكم بالتشكيل والمواطن يدفع الثمن
باسيل خارج السباق الرئاسي وجعجع بدأ حملته والوسطيون يتقدمون
عودة النازحين السوريين طويت ومسلحو درعا : لإحياء الشريط العازل من درعا الى شبعا

 

 

 

نداء الوطن: التأليف: "التشهير الرئاسي" يتصاعد بين بعبدا والسراي
نصرالله يحضّر اللبنانيين "نفسياً": الموت في "الحرب" أشرف لكم!

 

 

 

 

النهار: نزاع الرئاستين يحتدم ونصرالله يحاصر الترسيم

 

 

 


اللواء: الهريان على طاولة «الحكومة الغائبة» والحرب خيار جدّي على طاولة نصر الله

 

 

 

 

البناء: المقاومة تستعيد معادلات حرب تموز: كاريش وما بعد كاريش… وإن أردتموها حرباً مفتوحة فلتكن / السيد نصرالله يقلب الطاولة بوجه بايدن: لا نفط وغاز ما لم ينل لبنان حقوقه بالترسيم والاستخراج / } الوقت يضيق حتى أيلول } فرصتنا الذهبيّة وطريق خلاصنا } الحرب أشرف من الموت البطيء /

 

 

 


الجمهورية: الدولة مشلولة... والحكومة مغفقودة

ان غريو: لرئيس على مستوى تحديات المرحلة

 

 

 

 

?l'orient le jour: Biden au Moyen-Orient : vers une nouvelle architecture de sécurité régionale 

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