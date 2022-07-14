أسرار الصحف ليوم الخميس 14 تموز 2022

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اللواء: أسرار

همس

تبذل عاصمة فاعلة جهوداً لضمان حضور عربي واسع للقمة التي تستضيفها، في غضون الأشهر القليلة المقبلة..



غمز

تتحدث معلومات عن أن موظفين حصراً في عدد من الوزارات التي لا بديل عن خدماتها، لا يذهبون إلى عملهم إلا بناءً على «compromis» تتضمن الأجرة والعمل ووقته أيضاً..



لغز

تفاعلت قضية التمييز بين رواتب موظفي القطاع العام لجهة الزيادات المحققة، بعد الخطوة التي اعتمدت لتحسين معاشات القضاة، مما يؤسّس لأزمات غير قابلة للمعالجة؟



نداء الوطن: خفايا

يتردّد ان قضاة الشرع بصدد التحضير لجمعية عمومية للمطالبة بتطبيق الدولار القضائي على رواتبهم بحيث يتم تحويلها على سعر صرف 8000 ليرة على غرار سائر القضاة، مستعينين بفتوى شرعية تجيز هذا الإجراء.

يقال إن عدد القطع الأثرية المعارة طيلة السنوات السابقة من مديرية الآثار يناهز الألفي قطعة موزعة على مقار رسمية وأماكن خاصة وبعض الجامعات.

الجمهورية: أسرار

لقاءات سريّة بين نائب ووقادة سياسيين

قال نائب حالي إلتقى رئيس تيار بارز منذ أيام في مجلس خاص إنه يسعى أيضاً للقاء رئيس حزب مناهض لرئيس هذا التيار

بين المُوالاة والمعارضة... حوار وتكتّم

عُلم أنّ حواراً يجري وسط تكتم في الكواليس بين تيار مُوالٍ وممثلي اتجاه سياسي مُعارض

ضمانات عديدة لأحد أعضاء كتلة نيابية

تراجَع أحد أعضاء كتلة نيابية عن موقفه بالابتعاد عن لبنان بعد تدخُّل مرجع كبير أعطاه ضمانات محدّدة