الديار: عودة النازحين السوريين... ضرورة دمج العائلات السورية بالمجتمع اللبناني

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

طويت «الهمروجة « حول ملف النازحين السوريين في ظل رفض الامم المتحدة البحث الجدي في هذا الملف قبل الشروع بالحل السياسي في سوريا، وعلم ان المسؤولين في الامم المتحدة وعدوا بدرس زيادة المساعدات للعائلات السورية وتخفيف الاعباء عن الدولة اللبنانية مع التأكيد على ضرورة دمج العائلات السورية بالمجتمع اللبناني وتنظيم المناسبات الاجتماعية المشتركة المدعومة من الامم المتحدة،

مع اعلان المسؤولين في الامم المتحدة عدم تقديم اية مساعدة للعائدين الى سوريا، وبالتالي فان هذا الملف طوي عمليا رغم استمرار الاجتماعات، ولا يمكن تحريكه طالما الامم المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على التمويل، وسيبقى عامل توترات كبرى نتيجة حدة الازمة الاجتماعية والانقسامات.