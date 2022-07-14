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الأخبار: واشنطن تحشد دولياً ضد حزب الله: اجتماعُ في أوروبا الشهر الماضي

14
JULY
2022
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الأخبار: عُقِد اجتماع رفيع المستوى أواخر شهر حزيران، ضمّ دبلوماسيين وضباطاً ورجال قانون وخبراء استخبارات من إسرائيل والسعودية وأربع دول خليجية أخرى وعشرين دولة إضافية لبحث «مكافحة أنشطة حزب الله غير المشروعة»، وفق موقع «أكسيوس» الأميركي.


وذكرت مصادر أميركية وإسرائيلية أن الاجتماع استمر يومَي 29 و30 حزيران، ونظّمته وزارة الخارجية الأميركية.

 

وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الموقع بأن اجتماع مجموعة «تنسيق إنفاذ القانون»، التي تأسست في عام 2014، هو جزء من جهد تقوده الولايات المتحدة لتعبئة الدول لمواجهة أنشطة حزب الله خارج لبنان من أجل «منع شبكات الإرهاب والتمويل والمشتريات الخاصة به».

 

كما أفادت المصادر بأن 30 دولة حضرت الاجتماع الذي عقد في أوروبا، وكان أول اجتماع من نوعه منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.

 

وشارك مسؤولون من البحرين وإسرائيل والكويت وقطر والسعودية والإمارات والعديد من الدول الأوروبية والأفريقية وأميركا اللاتينية، وفقاً لمصادر مطلعة بشكل مباشر على الاجتماع.

 

وقال المسؤول في وزارة الخارجية إن الدول الأوروبية التي صنفت حزب الله أخيراً «جماعة إرهابية» شجعت دولاً أخرى على أن تحذو حذوها، وأشارت إلى أن حزب الله لم ينتقم بعد تصنيفه.

 

كذلك، رأى المصدر أن إحدى النقاط الرئيسية التي أرادت الولايات المتحدة التأكيد عليها للمشاركين هي أنه على الرغم من المشاكل الاقتصادية في إيران ولبنان «لا يزال حزب الله يوسع نشاطه الإرهابي والإجرامي في جميع أنحاء العالم».

 

وكان محور الحديث الرئيسي الذي نوقش في الاجتماع، هو «أنشطة حزب الله في أفريقيا وأميركا اللاتينية»، إذ قال المسؤول في وزارة الخارجية إن الحزب «يبحث عن مصادر بديلة للتمويل والمشتريات».

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