living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيامة كاهنين جديدين على مذبح أبرشية زحلة المارونية

13
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إحتفلت أبرشية زحلة المارونية بسيامة كاهنين جديدين، ببركة المطران جوزف معوض، وحضور ممثلين عن اساقفة زحلة والبقاع والكهنة والرهبان والراهبات، هما الخوريان أمير نصار وجان بول كمال.

كما وحضر ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب سليم عون، والنائب شربل مارون ومارلين ميشال ضاهر ونجوى سليم عون، ورؤساء البلديات والمخاتير والاهل والمؤمنين والاصدقاء،

وخدمت "جوقة نسروتو" القداس ورتبة السيامة الكهنوتية.

 

المطران معوض

والقى المطران معوض عظة جاء فيها: "الشماسان أمير وجواد (جان بول) يلبيان اليوم الدعوة الى الكهنوت المقدس بعد تمييز وتحضير طوال مسيرة حياة لكل منهما في البيت الوالدي، الذي تربيا فيه على الايمان المسيحي. والكاهن الصادق يلتزم بأبعاد أساسية في الكهنوت، وهي:

- الشركة مع الله وبخاصة في الصلاة.

- الشركة مع الأسقف. ينال الكاهن كهنوته عبر الكنيسة في شخص الأسقف.

- الانتماء الى الجسم الكهنوتي. بفضل الرسامة الكهنوتية،

- الخدمة الراعوية. وهذا بعد يستحوذ على الوقت الأكبر من الكاهن.

- ويتميز الكاهن بالمحبة الراعوية، التي تجعله يحب المؤمنين كما يحبهم المسيح.

- والكاهن يقدم شهادة للقيم الانجيلية من خلال نمط حياته اليومي وتعامله مع ألآخرين".

وختم : "أنتما مدعوان أن تعيشا كهنوتكما بكل هذه الأبعاد"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout