سيامة كاهنين جديدين على مذبح أبرشية زحلة المارونية

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إحتفلت أبرشية زحلة المارونية بسيامة كاهنين جديدين، ببركة المطران جوزف معوض، وحضور ممثلين عن اساقفة زحلة والبقاع والكهنة والرهبان والراهبات، هما الخوريان أمير نصار وجان بول كمال.

كما وحضر ممثل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون النائب سليم عون، والنائب شربل مارون ومارلين ميشال ضاهر ونجوى سليم عون، ورؤساء البلديات والمخاتير والاهل والمؤمنين والاصدقاء،

وخدمت "جوقة نسروتو" القداس ورتبة السيامة الكهنوتية.

المطران معوض

والقى المطران معوض عظة جاء فيها: "الشماسان أمير وجواد (جان بول) يلبيان اليوم الدعوة الى الكهنوت المقدس بعد تمييز وتحضير طوال مسيرة حياة لكل منهما في البيت الوالدي، الذي تربيا فيه على الايمان المسيحي. والكاهن الصادق يلتزم بأبعاد أساسية في الكهنوت، وهي:

- الشركة مع الله وبخاصة في الصلاة.

- الشركة مع الأسقف. ينال الكاهن كهنوته عبر الكنيسة في شخص الأسقف.

- الانتماء الى الجسم الكهنوتي. بفضل الرسامة الكهنوتية،

- الخدمة الراعوية. وهذا بعد يستحوذ على الوقت الأكبر من الكاهن.

- ويتميز الكاهن بالمحبة الراعوية، التي تجعله يحب المؤمنين كما يحبهم المسيح.

- والكاهن يقدم شهادة للقيم الانجيلية من خلال نمط حياته اليومي وتعامله مع ألآخرين".

وختم : "أنتما مدعوان أن تعيشا كهنوتكما بكل هذه الأبعاد"