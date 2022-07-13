عربي21- أول زواج مدني "ONLINE" في لبنان

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عقد لبنانيان يمنعهما القانون من إتمام الزواج المدني في بلدهما، زواجا عبر شبكة الإنترنت، بالاستعانة بقاض أمريكي من ولاية يوتا.

وعقد قران كل من عمر عبد الباقي (درزي)، ونجوى سبيتي (شيعية)، في بلدة ضهور الشوير في المتن الشمالية، وتولت "مؤسسة سعادة للثقافة" ترتيبات الحفل.

ورفض رجل دين شيعي زواجهما إلا إذا أعلن عبدالباقي اعتناق المذهب الشيعي فقرر الزوجان اللجوء إلى التكنولوجيا الحديثة وعقداه "أونلاين".

وفي حين يمنع لبنان الزواج المدني على أراضيه، إلا أنه يقبل بتسجيل الزواج المدني المعقود خارجه، وينتظر الزوجان الآن عقدا للزواج من ولاية يوتا الأمريكية، لتسيجلهما زوجا وزوجة في لبنان.