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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي: "بتمن من مؤسسة مياه لبنان الشمالي وبمسعى من النائب جورج عطاالله ومكتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل للتواصل الانتخابي والسياسي في الكورة، وبجهود عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان والقاديشا السيد كريم سابا، تمت الموافقة بتاريخ 1/7/2022 على وصل طلمبة الضخ في حرم السدّ في كوسبا بالتيار الكهربائي المباشر وإستثنائها من التقنين بحيث يتم التخفيف من نفقات المازوت وتؤمن تغذية مُستدامة من المياه لبلدات: كوسبا - كفرعقا- كفرصارون- اميون - دارشمزين- كفرحزير - بصرما - عابا - بدبا - طريق عام بتوراتيج- طريق عام ضهر العين- كفرقاهل- ضهور الهوى - قسم من بشمزين وقسم من بطرام.



على أن تباشر مؤسسة مياه لبنان الشمالي بتنفيذ عملية الربط تحت إشراف مؤسسة كهرباء قاديشا، وذلك من أجل توفير تغذية كهربائية 24/24 وتحسين عملية تزويد المناطق المذكورة أعلاه بالمياه.



إلتزامنا مع أهلنا دائم، ومتل ما وعدنا نفذنا"