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توقيع عقد انشاء محطة كهرباء على الطاقة الشمسية في بلديتي انصار وسيناي

13
JULY
2022
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تم في بلديتي انصار وسيني، توقيع عقد انشاء محطة كهرباء تعمل على الطاقة الشمسية 24 على 24 ساعة، وذلك بالاتفاق مع المجموعة العمومية للاعمار والتطوير وبالشراكة مع "اشتراك مولدات خاص في أنصار.

ووقع العقد رئيسا بلديتي انصار صلاح عاصي وسيناي محمد قبيسي ورئيس مجلس ادارة "المجموعة العمومية للاعمار" الدكتور بلال كبريت و"اشتراك أنصار" الدكتور احمد صفاوي، وهي خلاصة عمل ودراسات انطلقت منذ 6 اشهر، وذلك بعد دخول لبنان في نفق العتمة جراء الازمات المتتالية وصولا الى انعدام قدرة المولدات على تلبية احتياجات القرى والمدن والتي وان استطاعت تأمين الكهرباء فستكون ذات تكلفة عالية على المواطن، مضافة الى تكاليف الحياة المتزايدة الى حد لا يمكن للمواطن تحمله.

وعلى الاثر، كان لا بد من البحث عن وسائل بديلة لتأمين الكهرباء للاهالي بساعات تغذية غير مشروطة، ومن المقدر ان يغطي المشروع احتياجات الطاقة الكهربائية للكيان الجغرافي بنسبة تقديرية مئة في المئة على مدار 24 ساعة عبر عملية التخزين للطاقة. وبالاشارة فإن التعاقد هو BOT من قبل المجموعة العمومية للاعمار والتطوير.

وأشاد كبريت بعد توقيع الاتفاقية، برئيسي بلديتي انصار وسيناي "لما أبدياه من تعاون في سبيل تيسير ونجاح المشروع الذي سيبدأ العمل به بعد شهر من تاريخ التوقيع"، لافتا الى أنه "من المتوقع أن تبدأ المحطة بإنتاج الطاقة خلال اربعة اشهر من تاريخ البدء بالمشروع كحد اقصى"، آملا ان تكون "هذه اللمسة بصيص نور وأمل في الوطن الحبيب وان تنعم المنطقة بالاستثمارات المتنوعة وخاصة المتعلقة بالطاقة البديلة لساعات تغذية اكثر بكلفة أقل وضرر أقل على بيئتنا وصحتنا لتتضافر جهود الجميع ونخرج ووطننا لبنان سالما معافى من هذه المحنة العصيبة".

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