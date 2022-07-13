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ماذا نأكل؟! واقع اللحوم في لبنان ينكشف ..

13
JULY
2022
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أشار ممثل اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد في حديث لبرنامج نقطة عالسطر من صوت لبنان الى انه عندما اطلق الصرخة في حلقة سابقة للبرنامج عن اللحم الهندي حصلت “خضة بالبلد ” دفعت بالمواطنين الى الانتباء عند شراء اللحم وامتناع اللحامين في موضوع ادخال اللحم الهندي بشكل كبير ، لكن في المقابل لم تؤدِ الى قيام الدولة بأي خطوة حتى اننا لا نتوقع منها ان تقوم بأي خطوة في المرحلة المقبلة .

اضاف : الدولة غائبة كليا عن السمع ولم نر اي تحرك من قبلها واصبحت في بعض الاماكن مندوبة مبيعات لهذا النوع من اللحم .

واكد انهم ليسوا ضد اي نوع من اللحوم ، اضاف : اذا كان لدينا اي خلل في مكان علينا عدم ادخال بضاعة أسوأ الى السوق اللبنانية متخذين فقط معيار السعر بسبب تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين .

اضاف : قطاع اللحوم هو كباقي القطاعات الغذائية يواجه الكثير من المشاكل في ظل غياب الرقابة وموضوع الكهرباء لانه اساسي في عملية تخزين اللحوم وخاصة اللحم الهندي الذي يتم ” تفريزه ” مرات عدة وهذا يشكل خطرا على الصحة .

ولفت الى ان عملية التخزين او نقل اللحوم تكون غير مراقبة وفيها خلل وهذا الموضوع يشكل خطرا ايضا على الصحة.

واشار الى وجود نوعين من اللحم الهندي يدخلان الى البلد وهما عبارة عن ” رتش ” وهي الارخص تستعمل باللحم المفروم .

كما انه في بعض الاحيان يتم خلط لحم الخنزير مع البقر وهذا بسبب غياب الرقابة والعقوبة .

ودعا الى تفعيل كل النقابات في لبنان والعمل على مساعدة الدولة في المرحلة القادمة لانها صعبة.

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