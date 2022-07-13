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سفير أوكرانيا يطلع الحلبي على إقتراح مؤسسات التعليم العالي الأوكرانية للتحول إلى التعليم المؤقت عبر الإنترنت للطلاب اللبنانيين

13
JULY
2022
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إلتقى سفير أوكرانيا في لبنان إيهور أوستاش بوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي.

وكان اللقاء مناسبة لإطلاع الوزير على سير الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، لا سيما أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات صاروخية ومدفعية مدمرة ضد المدن الآمنة ومنشآت البنية التحتية والمؤسسات التعليمية، ما يؤدي إلى مقتل مدنيين. ففي الأيام الأخيرة، تعرضت مدينة خاركيف، حيث كان الغالبية العظمى من الطلاب اللبنانيين يتابعون دراستهم قبل بدء الحرب، لضربات وحشية جديدة من قبل الجيش الروسي.

بالإضافة الى ذلك، تم إطلاع الحلبي على إقتراح مؤسسات التعليم العالي الأوكرانية للتحول إلى التعليم المؤقت عبر الإنترنت للطلاب اللبنانيين وإنشاء حرم جامعي أوكراني في لبنان، حيث يمكنهم متابعة دراستهم وفقًا للبرامج التعليمية الأوكرانية، أو متابعة الدراسة حضوريًا في المدن الأوكرانية الآمنة مثل لفيف، وترنوبل، وتشرنيفتسي، وإيفانو فرانكيفسك، وموكاتشيفو، وأوجهورود، وكذلك وفقًاً للبرامج الأوكرانية في الجامعات الأوروبية في بولندا وألمانيا وسلوفاكيا. تم إيلاء الإهتمام لمسألة إمكانية التعليم عبر الإنترنت للطلاب اللبنانيين المستقبليين في المؤسسات الطبية الأوكرانية، بالإضافة إلى قبولهم لممارسة التدريب الطبي العملي في لبنان.

كما تم أثناء الإجتماع إحاطة الحلبي علمًا بتخصيص 100 منحة حكومية أوكرانية للطلاب اللبنانيين. وفي هذا الصدد، تم الإتفاق على تعديل نص الإتفاقية بين وزارة التربية والعلوم الأوكرانية ووزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية بشأن التعاون في مجال التعليم العالي.

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