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عطالله: إلتزامنا مع أهلنا دائم، ومتل ما وعَدْنا نفّذنا

13
JULY
2022
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب جورج عطاالله البيان التالي:
بِتمنّي من مؤسسة مياه لبنان الشمالي وبمسعى من النائب جورج عطاالله ومكتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للتواصل الانتخابي والسياسي في الكورة وبجهود عضو مجلس ادارة كهرباء لبنان والقاديشا السيد كريم سابا، تمت الموافقة بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١ على وصل طلمبة الضخ في حرم السدّ في كوسبا بالتيار الكهربائي المباشر وإستثنائها من التقنين بحيث يتم التخفيف من نفقات المازوت وتؤمن تغذية مُستدامة من المياه لبلدات: كوسبا - كفرعقا- كفرصارون- اميون - دارشمزين- كفرحزير - بصرما - عابا - بدبا - طريق عام بتوراتيج- طريق عام ضهر العين- كفرقاهل- ضهور الهوى - قسم من بشمزين وقسم من بطرام.
على أن تباشر مؤسسة مياه لبنان الشمالي بتنفيذ عملية الربط تحت إشراف مؤسسة كهرباء قاديشا وذلك من أجل توفير تغذية كهربائية ٢٤/٢٤ وتحسين عملية تزويد المناطق المذكورة أعلاه بالمياه.

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