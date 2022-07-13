أمن الدولة يوقف عصابة سرقة سيارات في بعلبك... اليكم التفاصيل

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صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي:

في إطار عمل المديريّة العامّة لأمن الدولة في مكافحة الجريمة المنظّمة، وبعد عمليّات رصدٍ ومتابعة، تمكّنت مديريّة بعلبكّ – الهرمل، من توقيف عصابة تتألّف من ثلاثة أشخاص، سوريَّين وفلسطينيّ، يقومون بأعمال السّرقة والنّهب من المحلّات والمنازل في مختلف المناطق اللبنانيّة، وتمّ ضبط السيّارة المستخدمة في عمليّات السرقة، وعدّة مسروقات منها، سيّارة من نوع VOLVO ومولّدٌ كهربائيّ، ولا تزال التحقيقات جارية بإشراف القضاء، لكشف باقي أفراد العصابة وتوقيفهم.

في وقت لاحق، تمّ تسليم سيارة ال Volvo المسروقة إلى صاحبها بناءً على إشارة القضاء المختص.