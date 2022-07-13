خاص - أولى جلسات إنتخاب الرئيس في ٥ أو ٧ أيلول.. وإنتقاد غربي لـ "التلكؤ في التأليف"!

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خاص tayyar.org -

تناهى الى ديبلوماسي غربي أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتّجه لدعوة المجلس النيابي الى الإنعقاد يوم الإثنين ٥ أيلول أو الأربعاء ٧ منه، في أولى جلساته من أجل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، أي في الأسبوع الأول من بدء المهلة الدستورية.



ويبدي الديبلوماسي قناعة بأن مختلف القوى السياسية ستشارك في الجلسات المخصصة لإنتخاب رئيس، ليخلص الى إستنتاج مفاده أن لا فراغ رئاسيا، وأنه سيكون للبنان رئيس من ضمن المهلة الدستورية، أي قبل ٣١ تشرين الأول.



لكن الديبلوماسي يشدد في الوقت عينه على أن النقاش الرئاسي يجب ألا يحجب أولوية تشكيل حكومة جديدة، مستغربا "التلكؤ الحاصل" من جانب الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي "الذي يمضي الوقت كأن لا حاجة ماسة لحكومة فاعلة تخلف حكومته المستقيلة".