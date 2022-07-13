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ملف ترسيم الحدود: هوكشتاين الى إسرائيل ولبنان ينتظر!

13
JULY
2022
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على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية وانتظار لبنان الرد الاسرائيلي على مقترحاته الاخيرة التي حملها الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين الى تل ابيب، من المقرر أن يصل هذا الوسيط الأسبوع الجاري الى إسرائيل «ليجتمع مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، وأعضاء طاقم التفاوض».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية «مكان»، أنّ «جهات فرنسية رسمية نقلت خلال الأيام الأخيرة رسائل إلى لبنان مفادها أنّ المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تصبّ في خانة مصلحة بيروت، وأنّ الأعمال الاستفزازية كإطلاق المسيّرات قد تمسّ بعملية التحاور».

وبحسب «مكان»، أعربت مصادر كبيرة في إسرائيل عن «تفاؤلها» بتحقيق تقدم في المفاوضات.

وأشارت الهيئة الى أنّ «سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أكد في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن الدولي أنّ إطلاق المسيّرات من قبل «حزب الله» هو محاولة واضحة لتهديد أمن إسرائيل»، معتبراً أن هذا الأمر «استفزاز قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع في المنطقة، ويجب أن تستنكره الأسرة الدولية بشدة».

وأكّد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنّ «أفعال الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله تشكّل أرضية خصبة للإرهاب في لبنان»، مشيراً إلى أن «الرد سيكون مزلزلاً»، وذلك بحسب ما أفادت قناة «العربية».

ونقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي 0404، مساء، عن أردان قوله إنّ «حكومة بلاده طالبت مجلس الأمن بالتدخل بعد إطلاق «حزب الله» لطائرات من دون طيار فوق منصة كاريش للغاز الطبيعي الأسبوع الماضي».

وذكر الموقع الإسرائيلي أن «إسرائيل قد ادّعت أن إطلاق «حزب الله» للطائرات المسيرة نحو حقل الغاز «كاريش» يعدّ استفزازاً وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن، وانّ تل أبيب ستتخذ جميع الإجراءات لحماية بنيتها التحتية للطاقة».

 

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