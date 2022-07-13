الجمهورية: هل من تطورات ملموسة على جبهة التأليف الحكومي؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

لم تسجّل في عطلة عيد الاضحى المبارك اي تطورات ملموسة على جبهة التأليف الحكومي، يُنتظر ان تنشط الاتصالات بين المعنيين اليوم بعد عودة الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي من الخارج خلال الساعات المقبلة.

وتنتظر الاوساط المعنية ان ينعقد لقاء بين الرئيسين عون وميقاتي يكون الثالث بينهما منذ التكليف، وقالت انّ انعقاده سيكشف بطبيعة الحال ما وصلت اليه عملية تأليف الحكومة في ضوء التشكيلة الوزارية التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية في لقائهما الاول، والتي يفترض انها موضع تشاور واخذ ورد بينهما توصّلاً الى اتفاق عليها واصدار مرسوم تأليفها.