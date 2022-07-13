عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 تموز 2022

A+
A-
الأخبار: بايدن في إسرائيل: توسيع التطبيع مهمّة أولى
الترسيم نحو «اتفاق إطار» جديد؟ 17 أيار أعطى لبنان أكثر من الخط 23!
«الأميركية» تخسر ربع طلابها بعد دولرة الأقساط
الديار: بايدن في الشرق الاوسط وبوتين في طهران: من يصرخ اولا؟!
اللبنانيون يشحذون ربطة الخبز
باسيل يدرس خياراته الرئاسية وعون مطمئن لنهاية ايجابية لـ «الترسيم»
النهار: لبنان ينزلق بقوّة نحو إخطار "الفراغين"!
نداء الوطن: "تطوّرات إيجابية" في ملف الترسيم... فهل يعود هوكشتاين؟
عون ينتظر ميقاتي "ساعة يريد": "خبرية الدقيقتين" غير دقيقة!
اللواء: الحكومة على الرفّ.. وملفات لبنان على طاولة بايدن في المنطقة
الإضرابات تُطوِّق ميقاتي بدءاً من المالية .. وشكوى إسرائيلية ضد مسيَّرات حزب الله
الجمهورية: حرب مصادر بين ميقاتي و "التيار"
أين لبنان في جولة بايدن؟