عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 تموز 2022

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الأخبار: بايدن في إسرائيل: توسيع التطبيع مهمّة أولى

الترسيم نحو «اتفاق إطار» جديد؟ 17 أيار أعطى لبنان أكثر من الخط 23!

«الأميركية» تخسر ربع طلابها بعد دولرة الأقساط





الديار: بايدن في الشرق الاوسط وبوتين في طهران: من يصرخ اولا؟!

اللبنانيون يشحذون ربطة الخبز

باسيل يدرس خياراته الرئاسية وعون مطمئن لنهاية ايجابية لـ «الترسيم»



النهار: لبنان ينزلق بقوّة نحو إخطار "الفراغين"!



نداء الوطن: "تطوّرات إيجابية" في ملف الترسيم... فهل يعود هوكشتاين؟

عون ينتظر ميقاتي "ساعة يريد": "خبرية الدقيقتين" غير دقيقة!





اللواء: الحكومة على الرفّ.. وملفات لبنان على طاولة بايدن في المنطقة

الإضرابات تُطوِّق ميقاتي بدءاً من المالية .. وشكوى إسرائيلية ضد مسيَّرات حزب الله



الجمهورية: حرب مصادر بين ميقاتي و "التيار"

أين لبنان في جولة بايدن؟