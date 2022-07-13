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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 13 تموز 2022

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الأخبار: بايدن في إسرائيل: توسيع التطبيع مهمّة أولى

الترسيم نحو «اتفاق إطار» جديد؟ 17 أيار أعطى لبنان أكثر من الخط 23!
«الأميركية» تخسر ربع طلابها بعد دولرة الأقساط

 

 

 

الديار: بايدن في الشرق الاوسط وبوتين في طهران: من يصرخ اولا؟!
اللبنانيون يشحذون ربطة الخبز
باسيل يدرس خياراته الرئاسية وعون مطمئن لنهاية ايجابية لـ «الترسيم»

 

 

 


النهار: لبنان ينزلق بقوّة نحو إخطار "الفراغين"!

 

 

 


نداء الوطن: "تطوّرات إيجابية" في ملف الترسيم... فهل يعود هوكشتاين؟
عون ينتظر ميقاتي "ساعة يريد": "خبرية الدقيقتين" غير دقيقة!

 

 



اللواء: الحكومة على الرفّ.. وملفات لبنان على طاولة بايدن في المنطقة
الإضرابات تُطوِّق ميقاتي بدءاً من المالية .. وشكوى إسرائيلية ضد مسيَّرات حزب الله

 

 

 


الجمهورية: حرب مصادر بين ميقاتي و "التيار"

أين لبنان في جولة بايدن؟

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