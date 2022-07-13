أسرار الصحف ليوم الأربعاء 13 تموز 2022

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الأخبار: علم وخبر

خلافات «التغييريّين»

«الخلوة» التي كان يفترض أن يعقدها «النواب التغييريون» من أجل توحيد مواقفهم في الاستحقاقات المهمة ومن القضايا المطروحة، يبدو أنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات التي تعصف بهم. وهو ما يؤكده انصراف بعضهم إلى إجراء عمليات «هيكلة» مستقلّة ضمن مجموعاتهم السياسية، على غرار الورشة التي افتتحها النائب وضاح صادق لتحويل مجموعته «خط أحمر» إلى حزب سياسي.



«زعل» بين سعد وأحمد

لم يعط الرئيس سعد الحريري الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أيّ دور في تنظيم الحفل التكريمي الذي أقيم في بيت الوسط، الأسبوع الماضي، للسفير الكويتي عبد العال القناعي لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان. الرئيس الحريري كلّف النائبة السابقة بهية الحريري بتنظيم الحفل وتمثيله، ما أثار انزعاج أحمد الحريري الذي فهم الأمر إقصاءً له، فغاب هو والمقرّبون منه عن الحضور. علماً أن أوساطاً في التيار حاولت التقليل من الأمر بالقول مرة إن الدعوة «ضيقة وخاصة»، ومرة أخرى إن الأمين العام للتيار موجود خارج البلاد، علماً أنه سافر وعائلته لقضاء عطلة العيد بعد حفل التكريم وليس قبله. التباينات بين الرجلين تردّها أوساط متابعة إلى مرحلة الانتخابات النيابية الأخيرة، إذ وُجهت إلى أحمد الحريري اتهامات بـ«فتح خط خاص به» داخل التيار وتقديم خدمات لمرشحين محدّدين.

ريفي وأمن طرابلس

باتت في حوزة الأجهزة الأمنية تقارير تؤكد دعم النائب أشرف ريفي لشبان من آل الدندشي مسؤولين عن التفلّت الأمني الذي شهدته طرابلس أخيراً، خصوصاً الاشتباكات التي وقعت بين أفراد من العائلة والجيش قبل نحو أسبوع في منطقة الريفا، ضبط الجيش خلالها سيارة تعود لـ«أبو تيمور» الدندشي (قائد محور الريفا سابقاً) عثر فيها على أسلحة رشّاشة.

قضاة الشرع مستثنون من دولار الـ 8 آلاف

أثار قرار تحسين رواتب القضاة العدليين على أساس سعر صرف 8 آلاف ليرة للدولار استياء القضاة الشرعيين في المحاكم السنية والجعفرية والدرزية بسبب استثنائهم من القرار الذي وافق عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كونه يُعَدّ مرجعية محاكمهم. ويعمل هؤلاء على التنسيق معاً ومع المرجعيات السياسية من أجل الوصول إلى «حل عادل» يشمل القضاة الشرعيين، قبل إقدامهم على خطواتٍ تصعيديّة.

اللواء: أسرار

همس

تواجه القوة الدولية العاملة في الجنوب صعوبات ستشتد في المرحلة المقبلة على خلفية احتدام المواجهة حول خيارات الطاقة البحرية...



غمز

تثبت الوقائع الظاهرة ابتعاد «الثنائي» عن أي دور تقريبي بين مرجعين، على خلفية تقلُّب الحسابات والمخاوف مما يحضّر من غلال على البيدر!



لغز

يكاد رغيف الخبز يستعصي على أفران الجنوب ومخابزه، إذ الجواب يلخص الموقف بكلمة واحدة: لا خبز بكل الجنوب؟!



نداء الوطن: خفايا

إعتبر مصدر قانوني أنّ تدبير مصرف لبنان المتضمّن صرف رواتب القضاة بعد إجراء هندسة مالية تقضي بصرفها على سعر 8000 ليرة سيفضي إلى خلق سبب ارتياب مشروع جماعي بكل دعوى أو إجراء قضائي يكون أحد طرفيه أي جهة مصرفية أو نقدية، وهو يحقق مفاعيل وقف كافة الإجراءات القضائية بحق المصارف ومصرف لبنان.

إعتبرت دوائر ضريبة الدخل في وزارة المالية أن إجراءات تحويل الرواتب على أي سعر صرف رسمي ينطوي على تهرّب ضريبي من الضريبة الشهرية والفصلية والسنوية كون المكلف يصرح ويسدد الضريبة على الرواتب والأجور على أساس الراتب المصرح عنه من الإدارة فيما يتقاضى أضعافه في المصرف وتكون هذه الزيادة خارج الوعاء الضريبي للمكلف.

بدأ مرشح رئاسي غير معلن إجراء لقاءات ببعض المحللين السياسيين لتعزيز فرص حضوره الإعلامي والسياسي .