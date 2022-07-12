كنعان: يهمني الانجاز ومجلس النواب جاهز للتعاون مع الحكومة في اقرار الاصلاحات وعلى الحكومة حزم امرها حول خطة التعافي

A + A -

رأى النائب ابراهيم كنعان أن "البحث بصندوق اعادة الودائع يتطلب تقديمه بطرح خطي من قبل الحكومة لنعرف آلية عمله وكيفية تغذيته وهو ما لم يحصل بعد على رغم تعهد رئيس الحكومة ونائبه ووزير المال بالقيام بذلك خلال ايام في الجلسة التي حضروها للجنة المال."

واشار كنعان في حديث إلى الـmtv أن "لجنة المال ما زالت ننتظر دراسة وزارة المال ورؤيتها حول توحيد سعر الصرف وعندما تصلنا نقر موازنة ٢٠٢٢ في اليوم التالي."

وقال: "يهمني الانجاز ومجلس النواب جاهز للتعاون مع الحكومة في اقرار الاصلاحات وعلى الحكومة حزم امرها حول خطة التعافي لأنه لا يمكن الخروج بقوانين مجتزأة بعيدا من الرؤية الشاملة التي هي مسؤوليتها."

وأضاف: "جاهزون بقانونين مطلوبين من صندوق النقد وهما رفع السرية المصرفية عن القطاع العام الذي انهيناه في لجنة المال منذ تشرين الاول ٢٠٢١ والسرية المصرفية الذي نسعى لانجازه الخميس كما الموازنة التي ينتظر انجازها معالجة الحكومة لسعر الصرف."