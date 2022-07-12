أولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية: للمشاركة في التحرك غدا لاقفال مصرفي SGBL والاعتماد اللبناني في طرابلس وحلبا

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دعت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، في بيان، الطلاب وأهلهم والمتضررين من سياسة المصارف، الى مشاركتها تحركها لاقفال مصارف SGBL والاعتماد اللبناني غدا الاربعاء 13 تموز 2022 الساعة الثامنة صباحا في مدينة طرابلس شارع المصارف ومدينة حلبا أمام بنك SGBL، وذلك "رفضا لاستمرار ما يسمى المصارف في تعنتها بعدم تطبيق قانوني الدولار الطالبي واستمرارها بسرقة أموال اللبنانيين، واستمرارها في سياسة التضليل وإطلاق الاكاذيب لعدم تحويل الاموال المستحقة للطلاب الى كافة الدول، وإيمانا منها، ومنذ إطلاقها الشرارة الاولى بمواجهة منظومة النهب العام، بأن الحق يؤخذ ولا يعطى وبأن لا حق يموت إذا كان وراءه مطالب"