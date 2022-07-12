غسان عطالله للـtayyar.org: هذه هي المعطيات عن تغريدتي حول التطورات الايجابية في ترسيم الحدود والتدقيق الجنائي

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بعد تغريدته حول الايجابية في مضوعي ترسيم الحدود والتدقيق الجنائي، أكد النائب غسان عطالله للـtayyar.org أنه خلال هذا الأسبوع ووسط التحرّكات الكبيرة في المنطقة وبعد العمل الدؤوب الذي خاضه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ستكون هناك زيارة للوسيط الأميركي آموس هوكستين لبيروت حاملاً جواباً إيجابياً على طرح لبنان حول ترسيم الحدود. وأضاف:"المعطيات تشير الى أن الأجواء ايجابية ولمصلحة لبنان واللبنانيين".

أما في ما خصّ التدقيق الجنائي، وبعد ما صنعته يدا الرئيس عون، فقد تأمّنت كل المعطيات الأساسية التي طلبتها الشركة وهي ستُقدّم نتائج أولية تظهر بعض الأمور للشعب اللبناني متعلقة ببعض مضمون التدقيق الجنائي.